Coronavirus, a Cantù attivato un secondo numero per l’emergenza.

Coronavirus, numeri per l’emergenza a Cantù

Già da qualche giorno il Comune di Cantù ha attivato il Centro Operativo Comunale per far fronte al contagio da Covid 19. Le richieste della cittadinanza sono però tante e il numero attivato per richiedere servizi a domicilio (spesa e farmaci per gli anziani ad esempio) è andato in sofferenza.

La Protezione Civile di Cantù e il Comune hanno quindi annunciato l’attivazione di nuovi numeri a disposizione dei cittadini. La Polizia Locale ha quindi attivato il numero di supporto +39 329 2103848, per fronteggiare sovraccarichi sulla linea. E’ possibile infatti che il consueto numero di centralino 031.717717 sia in sovraccarico e non raggiungibile.

Per informazioni è attivo anche un call center presso il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile allo 031.720397.

Di seguito si ricordano le attività canturine a disposizione per la consegna a domicilio

Panificio F.lli Gaverini , Via al Monte 10, Tel. 031 704167 – Orario: 05:00- 13:00

Panificio Dal Fornaio Vighizzolo – Tel. 031 734173 // 338 8795449

Prenotare entro ore 9:00

Minimarket Amico Mio – Sigma , Via Mazzini 14 – Tel. 347 4434388 // 031 706544 Consegne a domicilio GRATIS SOPRA 50€

Mancuso Più, Alimentari, Tel. 349 3172987/ 031 4143368 Tel. 349 3172987/ 031 4143368 https://www.mancusopiu.it/negozio/

Interno24, Alimentari – via Lombardia, 24 – Tel. 329 6984007

Alimentari Calabria Frutta, Frutta e Verdura -via General Cantore, 2 – Tel. 334 3299332 /342 5513612

Non solo Frutta, Frutta, Verdura e Alimentari – via Montello 16,

Tel. 031 2073578 / 340 2434771

Macelleria e gastronomia Terraneo Valter, Via Randaccio 8 –

Tel. 031 732052 // 345 9290541

Salumificio Molteni Agostino srl, Salumeria Macelleria – Tel. 031 716671

Premiata Macelleria Marzani, Salumeria Macelleria – Tel. 031 714259 / 338 2163291 /Wapp 370 7021168 – Martedi – Sabato 08:30-13:00 / 17:00-19:30

Pizzeria Jolly Pizza, Tel. 031 735333

Pizzeria Pizza Express – Tel. 031 732087 -Orario: 18.00-21.30

Farmacia San Paolo – via Ariberto 2 -Tel. 031 711730 / 320 4886405

Farmacia Centrale Cantù – Tel. 324 9941454

Farmacia Marelli – via Per Alzate, 13 – Tel. 031 704479 /392 7682638

Az. Agricola Bragotto, Azienda Agricola – Tel. 345 1196013

Az. Agricola Apicoltura E.G., Azienda Agricola – Tel. 348 2764103

Az. Agr. Olio Rosato, Azienda Agricola – Tel. 339 7911124

Coffee Time Caffè in capsule – via Tonale 5 – Tel. 031 734269 / 345 4360871

Enoteca La Barrique, Enoteca, via Marmolada, 1 – Tel. 031 730875

Buffetti Borghi sas, Prodotti per informatica – Tel. 031 712121