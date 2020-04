Coronavirus, a Erba buoni spesa per chi è in difficoltà

A Erba buoni spesa per chi è in difficoltà.

Buoni spesa per chi è in difficoltà: l’iniziativa del Comune di Erba

Il Comune di Erba, con decreto del sindaco Veronica Airoldi del 2 aprile 2020, ha definito i criteri e le modalità di erogazione dei buoni spesa previsti dall’Ordinanza di Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e che prevede aiuti concreti per la spesa in favore delle famiglie, in questi giorni di emergenza sanitaria nazionale. Un’iniziativa per tendere una mano alle famiglie più in difficoltà in questa situazione di grande emergenza.

La domanda per ottenere il Buono Spesa Emergenza COVID -19 dovrà essere presentata al Comune di Erba a partire da lunedì 6 aprile, inviando il modulo scaricabile sul sito del Comune all’indirizzo mail servizi.sociali@comune.erba.co.it, accompagnato dalla scansione o fotografia di un documento di identità del dichiarante. Ogni nucleo famigliare potrà presentare una sola richiesta. Solo e unicamente se impossibilitati a usare strumenti informatici, il richiedente potrà contattare telefonicamente i numeri 031/615540 o 031/615538 per l’assistenza alla compilazione dell’istanza senza acquisizione immediata della firma, che verrà regolarizzata successivamente.