Coronavirus: a messa niente scambio della pace e acquasantiere vuote

Coronavirus: da ieri sera, sabato 22 febbraio 2020, misure precauzionali introdotte durante la celebrazione della messa a Olgiate Comasco.

Coronavirus: cosa cambia a messa

Le novità sono state spiegate ai fedeli: niente acqua nell’acquasantiera all’ingresso in chiesa, niente stretta di mano allo scambio della pace e, al momento della comunione, l’eucaristia viene distribuita solo sulla mano. Si tratta di misure atte a evitare il contatto tra i fedeli, come richiesto anche dalla diocesi in relazione al diffondersi del coronavirus.