Coronavirus, a Olgiate Comasco compaiono cartelli di incoraggiamento

Coronavirus sempre più al centro della mostra vita.

A Olgiate Comasco cartelli ovunque

Gli olgiatesi questa mattina, domenica 8 marzo, si sono alzati con la preoccupazione che hanno tutti gli italiani, ma anche con simpatici messaggi di incoraggiamento che un cittadino o più cittadini anonimi hanno affisso un po’ ovunque. “Andrà tutto bene, basta rispettare le regole”, si legge su uno di questi, con tanti cuoricini colorati. I cartelli sono stati attaccati al Centro civico Medioevo, alla sede del Giornale di Olgiate, alla scuola primaria di via San Gerardo e nella zona Palazzo del Cigno. Ma anche in località più periferiche e al cimitero. Hanno subito attirato l’attenzione e la curiosità dei passanti, tanto che in molti si sono anche fermati a fotografarli. Il messaggio è di speranza, ma anche di attenzione: rispettiamo tutti le regole!