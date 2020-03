Coronavirus, a scuola finestre aperte e mascherina per distribuire ai genitori i libri

Coronavirus: la scuola primaria di via San Gerardo, a Olgiate Comasco, ha avviato la consegna dei libri lasciati a scuola dagli alunni.

Coronavirus, mano tesa alle famiglie degli scolari

E’ iniziato nella mattinata odierna, lunedì 9 marzo 2020, il servizio organizzato dal plesso “Vittorino da Feltre” per fare in modo che gli alunni potessero avere il materiale didattico lasciato in classe. Un passaggio fondamentale per poter, poi, lavorare a distanza insieme agli alunni della primaria. La consegna dei libri ai genitori degli scolari avviene con passaggio del materiale dalle finestre. Distribuzione scaglionata per orari e divisa per le varie classi del plesso. Per tutti la raccomandazione di mantenere almeno un metro di distanza al momento del ritiro dei libri di testo.

Il saluto della scuola dell’infanzia

Un messaggio colorato e incoraggiante è stato affisso all’esterno della scuola dell’infanzia di via Roncoroni. Un saluto ai bimbi della materna, scritto dalle insegnanti, con l’augurio di rivedersi presto nelle aule.

Le storie lette dalla bibliotecaria

La biblioteca comunale “Sergio Mondo”, punto di riferimento a Olgiate Comasco e non solo, è chiusa al pubblico. Ma il forzato stop viene affrontato con creatività e simpaticamente. Diffuso il primo video in cui la bibliotecaria Giuliana Casartelli legge una storia per i più piccoli: perché c’è sempre modo di incentivare la lettura e dedicare un po’ di spensieratezza ai bimbi.