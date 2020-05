Coronavirus, a Tavernerio si approvano interventi in aiuto alle famiglie

A Tavernerio approvati interventi in aiuto alle famiglie.

A Tavernerio si approvano interventi in aiuto alle famiglie

Ieri mattina, martedì 12 maggio, la Giunta comunale presieduta dal sindaco Mirko Paulon ha deliberato alcuni interventi per supportare le famiglie, le scuole dell’infanzia private, gli asili nido e le aziende nell’emergenza economica legata al coronavirus. In particolare, si è deciso di annullare il pagamento del trasporto scolastico per il terzo trimestre scolastico. “Per le famiglie, segnaliamo che è stato disposto l’annullamento del pagamento del terzo trimestre ( marzo-aprile-maggio ) dello scuolabus – spiega il primo cittadino – Chi ha già pagato può contattare l’ufficio Servizi Scolastici per spostare il credito sul servizio scuolabus del prossimo anno scolastico oppure chiedere un rimborso. Inoltre è stato posticipato al 30 settembre 2020 il termine di pagamento del canone delle lampade votive cimiteriali. Per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni sono stati disposti contributi in base alle linee guida regionali, al numero di iscritti della scuola di infanzia e al numero di posti nido. In particolare, abbiamo disposto contributi per la Fondazione Asilo Angelo Borella per 7.703,01 euro, per l’Asilo Nido Primi Passi Snc di 6.019,42 euro; per il Nido Famiglia Scarabocchiando a casa di Ele 1.368,05 euro. Per le aziende è stato posticipato il termine di pagamento dell’imposta di pubblicità al 30 settembre 2020″.