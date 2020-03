Coronavirus, accordo con le aziende in Lombardia: no a mense, guanti e mascherine obbligatorie.

Il Governatore lombardo Attilio Fontana aveva fatto una richiesta chiara al Governo: lo stop a tutte le attività e quarantena per tutti. Così da far calare i contagi da Covid 19. Per il momento però il Governo ha detto no a questo deciso provvedimento. Molte sono le attività, anche sul territorio comasco, che hanno comunque deciso di chiudere come “atto di responsabilità”. Nel frattempo il presidente lombardo ha trovato un accordo con Confindustria e i sindacati per tutelare al meglio i dipendenti delle fabbriche.