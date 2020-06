Coronavirus ad Albese i dati sono in miglioramento

Aggiornamento dei dati epidemiologici ad Albese con Cassano. A darne notizia è stato il sindaco di Albese, Carlo Ballabio.

Coronavirus nessun contagio da un mese

“I dati comunicati da ATS Insubria indicano che nel periodo 16-28 giugno la situazione in paese è la seguente. Le persone coinvolte dal Covid19 ad Albese con Cassano sono 197. I positivi scendono a 49, nessuno a domicilio, i guariti sono 124 e purtroppo vi sono 26 defunti – ha detto il primo cittadino – All’interno delle strutture presenti in paese i casi ancora positivi sono: Ida Parravicini 8, San Benedetto Menni 31, Santa Chiara 8. I dati sono in progressivo miglioramento e da un mese non si verificano nuovi casi”.