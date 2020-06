Coronavirus, ad Albese nessun nuovo contagio ma i positivi sono ancora 198

Coronavirus, ad Albese con Cassano nessun nuovo contagio, ma il paese resta ancora quello con il più alto numero di pazienti in provincia di Como: sono ancora 198 i pazienti positivi.

Coronavirus, ad Albese nessun nuovo contagio ma i positivi sono 198

Lo ha reso noto il Comune nell’aggiornare sulla situazione in paese. “Secondo i dati comunicati da Ats Insubria, le persone coinvolte dal Covid-19 ad Albese con Cassano rimangono 198. Attualmente i positivi sono 77, nessuno a domicilio, i guariti sono 96 e purtroppo vi sono 25 defunti. All’interno delle strutture presenti in paese i casi ancora positivi sono: Ida Parravicini 13, San Benedetto Menni 45, Santa Chiara 18. I dati sono in progressivo miglioramento da due settimane non si verificano nuovi casi”.