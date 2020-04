Coronavirus, addio ad Angelo Dubini, amatissimo presidente della Guanzatese

Coronavirus, addio al presidentissimo Angelo Dubini, anima della società calcistica Guanzatese.

Coronavirus, lutto nel mondo del calcio dilettantistico

Dubini si è spento poche ore fa, oggi, giovedì 23 aprile 2020. Da qualche giorno era ricoverato in ospedale. Lo storico “pres” dei rossoblù era un vero e proprio punto di riferimento per l’ambiente sportivo di Guanzate e per il movimento calcistico comasco. I momenti più belli della Guanzatese sono legati alla sua gestione, con l’apice raggiunto nelle stagioni con la squadra protagonista in serie D, alla fine degli anni Novanta. Anche in questa stagione, in Prima categoria, ha guidato la società con la consueta passione e l’ambizione di risalire in Promozione.

Il cordoglio degli amici di campo

La scomparsa di Dubini colpisce la famiglia, la comunità guanzatese e i moltissimi amici legati al mondo del calcio. Tra questi anche l’ex numero uno del calcio italiano, Tavecchio.