Coronavirus, ai contagi alle vaccinazioni: videoconferenza con gli esperti

Coronavirus, una videoconferenza con gli esperti per capire l’importanza delle vaccinazioni.

Coronavirus, conferenza organizzata dal gruppo “Valori in Campo”

Medici, infermieri e professionisti: tutti riuniti per una tavola rotonda virtuale a promuovere l’importanza della vaccinazione. L’appuntamento da segnare in agenda andrà in scena mercoledì 10 marzo, alle 20, in videoconferenza. Il link per poter accedere sarà disponibile 15 minuti prima sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del gruppo «Valori in Campo». In alternativa è anche possibile richiederlo mandando un messaggio WhatsApp al numero 391-1866773. Si inizierà con i saluti e l’introduzione curati da Serena Arrighi, Sabrina Antonelli e Giuseppe Greco. Dalle 20.15 interverranno Marco Sassi, medico chirurgo e medico di medicina generale («Covid, vaccino e malati cronici»), Gabriela Candeo, medico pediatra di libera scelta («Covid, riflessi su bambini e adolescenti»), Alberto Vannelli, direttore di Chirurgia generale e direttore di Chirurgia oncologica all’ospedale Valduce e presidente di «Erone» Onlus («Covid e malati oncologici»), e Luigi Clemente, presidente Cri di Lurate Caccivio («Covid-Croce rossa in prima linea»). Chiuderanno la carrellata le testimonianze di Isidora Imperiali, infermiera al Sant’Anna nel reparto Malattie infettive, e Romana Canil, infermiera nel reparto di Medicina («Covid l’esperienza in corsia»). Successivamente i relatori risponderanno alle domande. Alle 21.30 conclusione e saluti.