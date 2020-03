Coronavirus, Andrea sta meglio: il suo messaggio di ringraziamento VIDEO

Migliorano le condizioni di salute di Andrea Merlo. Il giovane ronaghese, 25 anni, si trova ancora all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia a causa del coronavirus (è stato ricoverato il 10 marzo), ma ha lasciato la Terapia intensiva giovedì scorso. Una bellissima notizia che dà speranza.

Coronavirus, il videomessaggio di Andrea

Il giovane ha ringraziato tutti tramite un video pubblicato ieri, domenica 21 marzo. Di seguito il messaggio apparso sulla pagina Facebook “Coronavirus- Forza Andrea”: Mamma Maria (a casa in quarantena con il marito Paolo) resta serena e speranzosa: “ Il fatto di vederlo e di parlare con lui al telefono, anche se per pochi minuti, mi rincuora un po’. Mi ha detto che non dorme molto e che ha tanti pensieri per la testa… Del resto è sempre stato attivissimo! Ora può vedere anche la televisione, speriamo che si senta meno solo”. Ricordiamo che Andrea, nel suo primo giorno di ricovero per coronavirus, lanciò subito un messaggio a tutti: restate a casa, che ha colpito tanti giovani, che sottovalutavano la pericolosità del virus.

Le parole della mamma

Questa mattina la mamma, Maria Brogno, ha rilasciato una breve dichiarazione al nostro portale: “Ora si trova nel reparto di Chirurgia in isolamento, adibito per l’emergenza coronavirus, perché è ancora positivo al tampone. I dottori dicono che sta facendo molti progressi: respira con la maschera dell’ossigeno ma, ogni tanto, respira da solo come gli hanno detto di fare. Ci terrei a ringraziare medici e infermieri dell’ospedale”.