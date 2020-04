Coronavirus, Annone Brianza piange lo storico collaboratore comunale Luigi Sala.

Una comunità, quella di Annone Brianza, che si è vestita a lutto per piangere la scomparsa di un pilastro, un uomo che per oltre 40 anni si è dedicato al suo paese lavorando in municipio: Luigi Sala.

E’ un addio commosso quello che il sindaco Patrizio Sidoti ha voluto fare pubblicamente a Sala, storico collaboratore del Comune, che con cura, amore e pazienza si è preso cura degli uffici, attraverso il suo ruolo di addetto al servizio di igiene e pulizia.

“Luigi era una persona discreta, di poche parole, ma non per questo meno affabile e gentile, sempre presente, disponibile e preciso nell’attendere alle mansioni che gli competevano all’interno dell’edificio comunale, fin dal 1977, quando entrò in funzione – ha sottolineato il primo cittadino – Da allora, molte Amministrazioni si sono succedute, ma Luigi e sua moglie Emma sono rimasti nel tempo un punto di riferimento fermo, sia per gli amministratori stessi che per il personale del Comune. Grazie Luigi per tutto quello che hai fatto. Non ti sei mai allontanato dal tuo Comune nemmeno per una breve vacanza, ma siamo certi che idealmente l’intero paese di Annone ti sarà vicino per accompagnarti nel tuo ultimo viaggio”.