Coronavirus, annullata la Fiera di San Giuseppe

Il coronavirus stoppa la tradizionale Fiera di San Giuseppe di Uggiate Trevano.

Coronavirus, evento fermato

Lo ha reso noto il sindaco Rita Lambrughi tramite un avviso. La notizia è di poco fa. Seguendo le direttive del Governo in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica del Covid-19, la tradizionale manifestazione, in programma per il 15 marzo, non ci sarà. Oltre alla fiera, non verrà organizzata nemmeno la mostra zootecnica e del mondo agricolo. Il luna park, connesso all’evento, era già stato stoppato da una precedente ordinanza. Avrebbe dovuto aprire lunedì.