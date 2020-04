Coronavirus, annullata la sagra di San Fereolo a Tavernerio: era in programma per il 7 giugno.

Coronavirus, annullata la storica sagra di San Fereolo a Tavernerio

Lo ha comunicato il sindaco Mirko Paulon: a causa dell’emergenza sanitaria, “salta” l’edizione 2020 della storica sagra che anima il paese a giugno. Quest’anno era in programma per il 7 giugno. La manifestazione, da ormai moltissimi anni, animava la zona di San fereolo e la via I Maggio con bancarelle, iniziative per grandi e piccoli, musica e attività a cura delle associazioni locali.