Coronavirus, aperitivo (on-line) con il sindaco

Ai tempi del coronavirus l’aperitivo è on-line… E insieme al sindaco Fabio Chindamo.

Coronavirus, aperitivo col primo cittadino

Una bella idea per incontrare, a distanza, i ragazzi del paese. Per parlare con loro e raccogliere pensieri ed emozioni ai tempi del Covid-19. “Partiamo da qui – fa sapere Chindamo – Da voi: ragazzi e giovani dai 15 anni fino agli studenti universitari. Non si parla mai di voi, ma in questa fase state rispettando le regole alla grande (molto più di tanti adulti e di tante persone dai capelli grigi, lasciatemelo dire). Penso proprio a voi che in questo momento esplosivo della vostra vita siete rinchiusi in casa. Vi aspetto domani (martedì 28 aprile, ndr) alle 18 a casa mia e a casa vostra… Ci vediamo su Zoom? L’aperitivo lo offro io. Mi piacerebbe sentire come la state vivendo, cosa ne pensate, cosa proponete, di cosa avete bisogno: parliamone insieme. Vi va? Qui il link https://us04web.zoom.us/j/72572740217 Prometto che appena sarà possibile faremo un vero aperitivo. Offro io, davvero”.