Coronavirus, apertura dell’urna di San Gerardo e benedizione – VIDEO

Coronavirus, martedì 31 marzo 2020 il parroco di Monza, don Massimo Gaio, ha aperto l’urna di San Gerardo: un intenso momento di preghiera davanti alle spoglie mortali del santo, culminata con una storica benedizione per proteggere contro la pandemia. Una cerimonia documentata dalla parrocchia monzese dedicata a San Gerardo, con un video su YouTube.

Coronavirus, la devozione degli olgiatesi

L’apertura dell’urna e la benedizione vedono in ideale collegamento – tramite YouTube – i fedeli della parrocchia di Olgiate Comasco. La comunità parrocchiale olgiatese, infatti, è legata da ultracentenaria devozione al santo monzese. Ogni anno, dal 1207, nella giornata del 25 aprile la parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano si muove in pellegrinaggio sino all’urna del santo a Monza. Migliaia di pellegrini: chi a piedi, qualcuno in bicicletta, la maggior parte in pullman e in auto: tutti accomunati dal perpetuare il ringraziamento per il miracolo della guarigione degli olgiatesi dalla sincoposi, malattia che portava alla pazzia.

Le parole del parroco monzese e l’invito a unirsi in preghiera anche da lontano

Il legame devozionale, in questi giorni di emergenza causata dalla diffusione del coronavirus, unisce monzesi e olgiatesi. “Un solido gesto di fede, secondo la tradizione – ha spiegato don Massimo Gaio – Simbolicamente impartirò la benedizione con la santa reliquia, un pezzettino di osso del corpo del santo, ai tre lati del sagrato, per simboleggiare la vicinanza a tutta la città, alla popolo che soffre. Vi ringrazio se anche da lontano vi unirete spiritualmente alla nostra preghiera. Santo Gerardo intercedi per noi”.