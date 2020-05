Coronavirus, appello del sindaco al rispetto delle regole nei bar e ristoranti

Coronavirus, appello del sindaco di Olgiate Comasco, Simone Moretti, affinché tutti si impegnino a rispettare le regole nei bar e nelle attività di ristorazione.

Coronavirs, l’ordinanza e le regole da rispettare

Il primo cittadino chiede uno sforzo collettivo ai cittadini e ai commercianti, “per evitare spiacevoli sorprese durante i controlli delle Forze dell’ordine nel rispetto dell’ordinanza regionale numero 547 del 17 maggio 2020”. L’invito del sindaco è esplicito nel sintetizzare ciò su cui non si può transigere. “Occhio soprattutto a mascherine, distanze tra i tavoli e interpersonali, obbligo di misurazione della febbre per chi è seduto”. Misure, queste, per evitare la diffusione del contagio da coronavirus.

La minoranza: “Controlli e avvisi bonari”

Daniela Cammarata, capogruppo di minoranza, ha sollecitato il sindaco su alcune esigenze, per garantire la sicurezza di tutti. “Ho visto alcuni locali (pranzo e aperitivo) del nostro territorio, in cui le distanze non esistono, uso delle mascherine nemmeno e che hanno molte persone all’interno o esterno ravvicinate a bere e mangiare come se nulla fosse, non hanno forse visto le regole? Non vorrei che, poi, tutti i cittadini si debbano ancora rinchiudere in casa e l’economia saltare completamente per delle persone irresponsabili.

Ho chiesto che vengano fatti dei controlli. Dando un primo avviso bonario, portando nei locali le regole da rispettare e spiegando l’importanza e le sanzioni previste in caso di infrazione. Senza sanzionare in questo primo passaggio, solo un avviso: al secondo, però, se non rispetti le regole ne rispondi. Sulla salute pubblica non si scherza e nemmeno sulla correttezza di concorrenza, per rispetto di tutti coloro che con sacrificio stanno invece rispettando le regole, investendo denaro per la distanza sociale e perdendo anche denaro ammettendo meno clientela nel loro locale”.