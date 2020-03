Coronavirus, assembramenti in piazza per usare il WiFi gratuito: scattano i controlli

Piccoli assembramenti in piazza Libertà per utilizzare il WiFi gratuito, infischiandosene dell’emergenza coronavirus: l’Amministrazione invita al rispetto delle distanze, altrimenti il servizio verrà sospeso.

Coronavirus, controlli ad Appiano Gentile

Le Forze dell’ordine sono intervenute questa mattina, in piazza Libertà, a causa di un piccolo assembramento. Le persone presenti, infatti, non rispettavano la distanza di sicurezza: erano in centro per utilizzare la connessione a Internet gratuita fornita dal Comune. Di seguito il messaggio di avviso: “Le Forze dell’ordine hanno rilevato la presenza di piccoli assembramenti in piazza per l’utilizzo gratuito del WiFi comunale. Poiché tale opportunità può essere di aiuto a persone che vogliono mettersi in contatto con parenti e amici, l’Amministrazione comunale intende mantenere attivo il servizio. Nel caso in cui si riscontrassero nuovi affollamenti si provvederà a sospendere il servizio”.

Avvisi anche per chi abita in condominio

Attenzione massima per arginare il Covid-19. Anche gli amministratori condominiali devono vigilare sul rispetto delle regole. L’Amministrazione raccomanda “alla cittadinanza di utilizzare gli ascensori condominiali solo se strettamente necessario. L’accesso agli ascensori dovrà essere limitato a una persona per volta e gli utilizzatori dovranno indossare la mascherina protettiva e i guanti. Ogni condominio dovrà, inoltre, individuare una persona responsabile alla sanificazione delle superfici interne della cabina quattro volte al giorno”.