Coronavirus, attenti ai falsi avvisi spacciati per comunicazioni del ministero

Coronavirus: scatta l’allarme per falsi avvisi spacciati per comunicazioni del ministero, con lo scopo di entrare nelle case e rubare.

Coronavirus, attenti ai falsi avvisi

Spacciano lettere con l’intestazione del ministero dell’Interno e le espongono all’ingresso di palazzi e condomini per presunti controlli delle residenze: in realtà sono falsi avvisi che hanno lo scopo di far accedere nelle abitazioni per poi svaligiarle. L’allarme oggi, domenica 29 marzo 2020, sta girando sui gruppi social di vari paesi, anche nelle chat dei gruppi di Controllo di vicinato. Al di là dell’origine delle segnalazioni, è bene ricordare che non è in atto alcun controllo delle residenze. Come sempre, per scongiurare il rischio di cadere nelle trappole dei malintenzionati, il suggerimento è quello di non aprire la porta a sconosciuti.