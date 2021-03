Coronavirus: aumentano i contagi, si abbassa la soglia di età

Coronavirus, contagi in risalita significativa a Olgiate Comasco, dove il sindaco Simone Moretti chiede massima attenzione ai cittadini per il rispetto delle regole e delle precauzioni.

Coronavirus, 65 cittadini positivi, altrettanti in sorveglianza

I numeri preoccupano, anche parametrati alla prima ondata: 42 il picco raggiunto un anno fa, oggi i contagiati sono 65. “E’ vero che un anno fa si facevano meno tamponi – la riflessione del primo cittadino – ma c’è preoccupazione per l’aumento dei contagi e per come si è abbassata la soglia di età dei contagiati. Purtroppo stiamo andando verso la Zona rossa”. E ancora: “Nelle ultime settimane si è registrato un raddoppio dei casi di positività, passando dai 37 di venerdì 5 febbraio ai 65 attualmente positivi. Purtroppo alcuni nostri concittadini sono ricoverati in ospedale con bassa ossigenazione del sangue e alcuni altri, con i segni della permanenza in ospedale intubati o sotto casco per il Covid, fanno prevedere purtroppo per loro un lungo periodo di riabilitazione. I danni causati da questa malattia sono diversi da persona a persona ma lasciano segni pesanti. Per questo non possiamo abbassare la guardia per rispetto di tutti, non possiamo permetterci comportamenti irresponsabili e purtroppo con le cosiddette “varianti” in giro non possiamo nemmeno escludere un ulteriore peggioramento della situazione e del colore della nostra zona”.

Appello per un esame di coscienza da parte dei cittadini

Moretti si appella al buon senso, anzi pure a qualcosa in più, invitando tutti a un esame di coscienza. “Diciamola tutta: ognuno di noi dovrebbe farsi un esame di coscienza per valutare se tanti dei nostri comportamenti da ultima spiaggia e liberi tutti con i conseguenti assembramenti fatti nel finesettimana tra il parco della Villa Peduzzi e le piazze cittadine non siano stati causa di questo aumento di contagi… destinati purtroppo a salire ancora. E’ quasi un anno che insieme stiamo affrontando questa pandemia e ancora non vediamo la luce alla fine del tunnel. Per tutti noi la situazione sta diventando veramente complessa e difficile da gestire, dal Comune alle famiglie con i ragazzi e ragazze legate al mondo della scuola, dalle attività commerciali a quelle della ristorazione, alle tante partite Iva alle palestre e piscine ancora chiuse e lo sport a singhiozzo”.

I numeri a Olgiate Comasco

Alla data del 2 marzo risultano esserci 65 cittadini positivi per lo più curati a casa e con pochi sintomi, alcuni casi invece destano una certa preoccupazione in ospedale. 65 cittadini in sorveglianza attiva come contatti diretti o indiretti e in attesa del tampone o del suo esito. La casa di riposo continua a essere Covid free. Il sindaco aggiunge un particolare: “Il dato che ci deve far alzare l’attenzione al massimo: più della metà dei nostri concittadini attualmente positivi ha meno di 50 anni”.

14 fascia 0-30 anni

9 fascia 30-40 anni

18 fascia 40-50 anni

11 fascia 50-70 anni

10 fascia 70-80 anni

3 fascia Over 90