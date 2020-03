Coronavirus Cantù le limitazioni della Cassa Rurale ed Artigiana.

Coronavirus Cantù: il comunicato della Bcc

In linea con le disposizioni ministeriali e a tutela della salute di tutti i Clienti, la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC ha invitato ad accedere alle filiali solo se si debbano svolgere operazioni bancarie, finanziarie o assicurative urgenti e indifferibili, che non possano essere compiute in autonomia attraverso gli sportelli bancomat, le aree self o Relax Banking. Ha invitato comunque coloro che presentino sintomi influenzali e affezioni respiratorie a non accedere allo sportello. Infine da giovedì 12 marzo è stata disposta la chiusura di tutti gli sportelli a partire dalle 12.50. Per qualsiasi esigenza, l’invito è quello di contattare telefonicamente la propria filiale.

