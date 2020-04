Coronavirus, con i buoni del Governo la spesa la fa il Comune e la consegna alle famiglie bisognose

Coronavirus, l’emergenza è anche economica: il Comune di Castelnuovo Bozzente si distingue utilizzando direttamente i fondi del Governo così da fare una maxispesa a favore delle famiglie bisognose.

Coronavirus, la scelta per aiutare le famiglie in difficoltà

Da Roma sono arrivati 5.642,52 euro per erogare i buoni spesa ai cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Al momento in Municipio sono pervenute richieste di sostegno da 4 famiglie. Ma l’Amministrazione ha deciso di attivare un’alternativa modalità di consegna del buoni. Sono proprio gli amministratori comunali a spendere i fondi, occupandosi di fare una maxi spesa e poi distribuirla tra i nuclei familiari che ne hanno diritto. Il primo rifornimento, venerdì 10 aprile 2020, ha visto impegnati il vicesindaco Nicola Martinelli e il consigliere Gabriele Bosetti.

Filo diretto con i cittadini



“A differenza degli altri Comuni, noi abbiamo fatto direttamente spesa di generi alimentari, per avere un contatto umano diretto con i richiedenti aiuto – spiega Bosetti – Sabato i pacchi sono stati distribuiti dai volontari del gruppo Alpini Beregazzo. Con i 5.642,52 euro contiamo di coprire le esigenze per circa 2-3 mesi: dipende da quante richieste arriveranno”.