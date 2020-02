Coronavirus, concerto di campane per unirsi in preghiera

Coronavirus: un concerto di campane solenne per unirsi in un momento di preghiera a Guanzate. Lo ha reso noto il parroco don Alessio Bianchi con un messaggio questa mattina: “Vi comunichiamo che durante la messa celebrata a porte chiuse in parrocchia a Guanzate, al momento della consacrazione, sentirete un concerto di campane solenne.

Un momento utile per unirsi in preghiera”.

Coronavirus, nuove regole per la Comunità pastorale

Le regole della Comunità pastorale San Benedetto Abate di Guanzate e Bulgarograsso dopo le disposizioni regionali e dell’arcivescovo monsignor Mario Delpini.

1- Sospese le celebrazione eucaristiche in entrambe le parrocchie. La messa sarà celebrata solo a Guanzate dai sacerdoti a porte chiuse. La celebrazione sarà udibile via radio parrocchiale.

2- La celebrazione delle esequie di un defunto potrà essere celebrata solo in forma privata, salvo disposizione diverse dei sindaci.

3- La catechesi è sospesa, così come tutte le attività programmate.