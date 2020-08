Coronavirus: contagiato un calciatore dell’Aurora

Coronavirus: un contagiato tra i calciatori dell’Asd Aurora di Montano Lucino.

Lo ha reso noto la società sportiva con un comunicato ufficiale: “La polisportiva Aurora di Montano Lucino comunica che all’interno del gruppo della Prima squadra è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un calciatore del gruppo. Il soggetto, completamente asintomatico, è stato prontamente isolato secondo le direttive federali ministeriali. Il calciatore ha svolto due allenamenti nel mese di agosto, in data 22 e 23. Per questo motivo la società comunica altresì che tutti gli altri membri del gruppo squadra seguiranno l’iter disposto da Ats Insubria. La società segnala che la situazione è sotto attento controllo, che tutti gli ambienti presso il centro sportivo di Scimee sono stati e saranno sanificati e che non sussistono motivi di ulteriore preoccupazione per quanto riguarda l’inizio dell’attività sportiva del settore giovanile”.