Nuovo gesto di solidarietà e generosità ai tempi del Coronavirus. Dopo la donazione di 500 mascherine alla protezione civile di Cantù, fatta dall’imprenditore campano, un altro benefattore ha voluto donare all’ospedale di Cantù 500 mascherine protettive.

Coronavirus: donate 500 mascherine all’ospedale di Cantù

Grazie all’aiuto dell’associato Francesco Colombo, Wang Qinkang, mediatore di Cna per la Cina ha fatto questa preziosa donazione alla struttura ospedaliera.

Non sono tardati i ringraziamenti da parte dello staff; “Desideriamo esprimervi tutta la nostra gratitudine per il gesto di solidarietà e generosità che ci avete dimostrato in questo momento di grande emergenza. Siamo riconoscenti per l’affetto che il popolo cinese ci sta dimostrando in questa situazione così difficile per il nostro Paese” ha commentato nella lettera di ringraziamento la Dott.ssa Patrizia Figini. .