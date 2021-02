Coronavirus, dopo 3 mesi torna a casa: “Ho dovuto imparare a camminare di nuovo”. Il racconto al Giornale di Olgiate di una residente di Oltrona.

Coronavirus, dopo 3 mesi torna a casa

“Ho dovuto imparare a camminare di nuovo e non credevo fosse così difficile. Non pensavo si facesse così fatica”. Anna Fasana, 59 anni di Oltrona San Mamette, riguarda agli ultimi tre mesi in ospedale con un misto di paura e riconoscenza. Lei, donna vulcanica, volontaria in oratorio e in parrocchia, ex consigliere comunale di minoranza nel 2010, ha lottato contro il coronavirus e ne è uscita vincitrice. Ha sconfitto una malattia subdola e per lungo tempo ne porterà le cicatrici. Ancora oggi, finalmente a casa, è costretta a muoversi con il deambulatore e le stampelle. La voce affaticata, i muscoli atrofizzati e quei 20 chilogrammi in meno che il Covid-19 le ha strappato dal corpo.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 20 febbraio 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui