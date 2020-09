Coronavirus, due nuovi positivi dopo il rientro dalle vacanze

Coronavirus: due nuovi residenti positivi dopo il rientro dalle vacanze.

Coronavirus, l’annuncio del sindaco

Lo ha reso noto il sindaco Anna Gargano in una nota: “Carissimi concittadini,

vi informo che da comunicato di Ats e dei rispettivi medici di base, risultano positivi al Covid-19 due nostri cittadini al rientro dalle vacanze. Le loro condizioni sono buone e osservano il periodo della quarantena nelle loro abitazioni.

Sono state attivate le procedure di controllo nei confronti dei contatti di caso. Rinnovo a tutti l’osservanza delle semplici prescrizioni di comportamento preventivo che proteggono noi stessi e gli altri. Il mio dovere nei vostri confronti è quello di avvertirvi per senso di responsabilità e trasparenza. Sapevamo che al rientro dalle vacanze ci sarebbe stata una comparsa di positivi, per lo più asintomatici, come hanno spiegato più volte gli esperti scientifici in questo periodo. Con l’augurio di non registrare più casi, vi invito a prestare attenzione e prudenza. Continuiamo come abbiamo sempre fatto. Grazie a tutti”.