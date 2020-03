Coronavirus e frontalieri: interviene l’onorevole Currò.

Ieri sera, in seguito alla formulazione del dpcm sulla zona rossa, ho avuto un’interlocuzione costante con il personale del Ministro degli Esteri, sul problema dell’interpretazione di alcune delle norme in particolare per quanto riguarda il lavoro oltre frontiera. Il testo finale pubblicato nella notte mostra una posizione chiara per quanto riguarda le esigenze di lavoro che dunque si estendono anche ai frontalieri.