Coronavirus e lavoro: le precisazioni di Assolombarda e Confindustria sulle restrizioni

Coronavirus e lavoro: ecco le precisazioni sulle restrizioni.

Il comunicato di Assolombarda e Confindustria

Il decreto firmato questa notte dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha creato non pochi allarmi, soprattutto nel mondo del lavoro. Ecco dunque le precisazioni di Assolombarda e Confindustria con le indicazioni avute dal Governo.

“Il presidente Conte ha firmato il nuovo Decreto recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Secondo le prime indicazione che Confindustria ha ricevuto dal Governo, il DPCM non determinerà il blocco delle attività produttive, delle attività lavorative, nè tanto meno il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci da e per le zone rosse.