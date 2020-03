Coronavirus, Eupilio chiude il Segrino

Decisione del primo cittadino eupiliese: sponda interna interdetta alle persone.

Ordinanza “storica”: per la prima volta lago chiuso

Il sindaco Alessandro Spinelli ha emesso qualche ora fa un’ordinanza che per la prima volta vieta il transito pedonale lungo il Segrino. La strada interna del lago è perciò off limits: una misura eccezionale presa per evitare ammassamenti e per scongiurare situazioni come quelle che si erano verificate lo scorso fine settimana, dove – complice il bel tempo – lungo la passeggiata si erano riversate centinaia di persone.

Impossibile altrimenti rispettare le distanze

Vista la configurazione del percorso e il sempre grande afflusso di persone, che non è possibile contingentare, il primo cittadino ha ritenuto urgente chiudere il tratto che dall’area Elfi’s bar in via Panigatti al confine con Longone va fino al confine con il Comune di Canzo. Una misura straordinaria mai adottata prima d’ora.