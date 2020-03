Coronavirus, Fondazione Paolo Fagetti di Olgiate Comasco dona per aiutare l’ospedale

Coronavirus, gesto di solidarietà da parte della Fondazione Paolo Fagetti di Olgiate Comasco: mobilitazione esemplare.

Coronavirus, la solidarietà si riceve e si dà

Il messaggio del presidente Enrico Fagetti e dei volontari della Fondazione intitolata alla memoria del compianto Paolo Fagetti è una mano tesa nel momento dell’emergenza sanitaria. La Fondazione, infatti, non è rimasta a guardare. Anzi. “Noi siamo abituati a chiedere, questa volta vogliamo dare. E’ solo una goccia, speriamo che gli italiani mettano in pratica quello che dice il nostro inno: L’Italia s’è desta!”.

Donazione al Fondo per l’ospedale Sant’Anna

Ecco la scelta di contribuire al Fondo per l’ospedale Sant’Anna, con una donazione di 5.000 euro. “Quando abbiamo costituito la Fondazione per i minori, il nostro motto era: “Sappiamo bene che ciò che facciamo è come una goccia d’acqua nell’oceano, ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe”. Ora è giunto il momento di di dirottare questa goccia altrove, dove le persone, genitori e nonni sono in ansia, con l’augurio che questa diventi un fiume in piena che aiuti a sanare l’ambiente. Solo noi non siamo niente, con Voi diventeremo un esercito invincibile”.