Coronavirus, Fontana presenta lo scheletro dell’ospedale in Fiera. Gallera: “Sarà una boccata di ossigeno” FOTO

Emergenza Coronavirus, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana presenta lo scheletro di quello che sarà l’ospedale in Fiera.

Coronavirus, Fontana presenta lo scheletro dell’ospedale in Fiera

Due padiglioni per un totale di 25mila metri quadri in Fiera a Milano. Ci staranno 400 posti letto di terapia intensiva che potranno accogliere i pazienti affetti da Covid 19.

Il Governatore Fontana ha spiegato durante la presentazione della struttura alla stampa: “Bisogna iniziare a dare un riscontro concreto alle necessità del territorio e al numero sempre crescente di persone che hanno bisogno della terapia intensiva. Qui si realizzeranno 400 letti di terapia intensiva. All’orizzonte si intravedono le condizioni per una soluzione”.

Gli ha fatto eco l’assessore al Welfare Giulio Gallera: “Questa potrebbe essere una grande boccata d’ossigeno per le nostre strutture sanitarie, potrebbe finire la corsa quotidiani alla ricerca di nuovi posti di terapia intensiva. Questa è una risposta di sistema e noi reggeremo fino a che non sarà pronto questo modulo”.

Ha aggiunto inoltre il presidente Fontana: “Questo sito potrà essere un punto di riferimento per tutto il nostro Paese se, speriamo di no, il virus dovesse diffondersi in modo elevato anche nelle altre regioni”.

Il punto è sulle tempistiche. “Siamo in contatto costante con il Governo e il Ministro della Sanità, domani sapremo in che modo potranno aiutarci per il reperimento delle strumentazioni – ha aggiunto Fontana – Contiamo, una volta arrivati monitor e respiratori, di partire in dieci giorni: Intanto stiamo lavorando per avere il personale al lavoro in questa struttura. Stiamo trattando anche con Atm per gestire la logistica e con gli alberghi per dare una stanza ai medici e agli infermieri che arriveranno”.