Coronavirus, giovane binaghese rientrato da Codogno: è in isolamento volontario.

Coronavirus, il comunicato del Comune.

L’Amministrazione comunale ha comunicato che un ragazzo binaghese è rientrato in paese il 21 febbraio 2020: è iscritto all’istituto agrario di Codogno. Per ora non ha alcun sintomo ed è in buone condizioni di salute ma ha deciso comunque di mettersi in isolamento preventivo.

Di seguito il comunicato. “Un ragazzo residente nel nostro Comune che frequenta l’Istituto Agrario di Codogno è rientrato a Binago nella giornata di venerdì 21.02.2020. A scopo preventivo, da venerdì stesso, il ragazzo e la famiglia si trovano in isolamento VOLONTARIO presso la loro abitazione. Ribadiamo che tale misura è preventiva e i soggetti sono quotidianamente in contatto con l’ATS. Ad oggi NON si riscontra alcun sintomo e il ragazzo è in buone condizioni di salute. Informiamo, inoltre, che la dottoressa Paolino si trova al momento in isolamento VOLONTARIO presso la propria abitazione per sintomi influenzali. L’Ats è stata informata e ricordiamo che la misura è preventiva al fine di evitare contagi che ad oggi pare avvengano durante la sintomatologia. La dottoressa verrà sostituita da una collega per garantire la continuità del servizio. Invitiamo la cittadinanza alla calma e ad attenersi alle sole fonti istituzionali per evitare allarmismi e il diffondersi di false informazioni. In caso di sintomi influenzali o respiratori NON recarsi al pronto soccorso, ma contattare il numero unico di emergenza predisposto da Regione Lombardia 800-894545. Qualora aveste domande o dubbi vi invitiamo a contattare invece il numero 1500”.