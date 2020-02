Coronavirus, Giovanni Currò (M5S): “Al vaglio misure di sostegno per i territori colpiti”

L’emergenza Coronavirus, partita dalla Lombardia, continua a destare preoccupazione. Ieri c’è stato il decesso al Sant’Anna di un uomo di 62 anni, residente a Castiglione d’Adda, trasportato sabato all’ospedale comasco.

Coronavirus, Currò: “Al vaglio misure di sostegno per i territori colpiti”

Continua inoltre a salire il numero delle persone contagiate in ogni provincia della Lombardia. Completamente ferma anche la città di Como, chiusi, infatti, bar e ristoranti. Tre famiglie, venute a contatto con la zona rossa del Lodigiano, sono state isolate in misura precauzionale.

“Non è il momento di allarmismi ingiustificati – afferma a riguardo il Deputato del M5S Giovanni Currò – il paese ha bisogno di unità e collaborazione. Ricordo infatti che il problema riguarda l’elevata trasmissibilità del virus”. Currò ha poi ricordato i provvedimenti avviati fino ad ora dal Governo per gestire l’emergenza: “Il Governo sta mettendo in campo misure per contrastare questo fenomeno. Ieri, con Decreto ministeriale sono stati presi provvedimenti anche di natura economica per quanto riguarda i primi Comuni colpiti e definiti “zona rossa”. Sono altresì al vaglio ulteriori misure che riguardano il sostegno per cittadini e imprese delle intere Regioni oggetto delle misure restrittive”.

“Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni affinché si riesca a garantire il giusto supporto per tutti i disagi che si stanno creando”, conclude il Deputato.