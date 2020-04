Coronavirus, gli auguri di buona Pasqua dagli anziani della casa di riposo di Olgiate Comasco – VIDEO

Coronavirus, il periodo di di emergenza continua a registrare lo stop alle visite dei parenti e la massima allerta: la Casa anziani di Olgiate Comasco mantiene in modalità alternativa i contatti con le famiglie degli ospiti.

Coronavirus, videochiamate e auguri su YouTube

La capacità della Rsa di Olgiate Comasco di farsi in quattro per le attività ricreative degli anziani ospiti è cosa nota. E anche in tempi di pandemia c’è attenzione e dedizione affinché gli 82 ricoverati sentano la vicinanza dei propri cari. Quindi, le videochiamate tra casa di riposo e famiglie sono un appuntamento imperdibile. Di più: un bellissimo segnale di speranza, persino toccante, viaggia sulle ali di un video girato all’interno della Casa anziani. Nel filmato, veicolato dalla giornata di ieri, martedì 7 aprile 2020, caricandolo su YouTube, sono proprio alcuni ospiti a esplicitare gli auguri di buona Pasqua a tutta la comunità olgiatese in generale e, in particolare, ai parenti.

Il messaggio della direttrice

Di più: la direttrice Luciana Corti, introducendo il video, puntualizza come la Rsa sta affrontando il periodo di emergenza. “In questo momento tutti gli ospiti e tutti gli operatori che si prendono cura di loro stanno bene e sono in buona salute. E in questo periodo godere di buona salute è sicuramente importante. L’attenzione nei confronti dei nostri ospiti e, quindi, dei vostri cari è sempre massima. Abbiamo pensato, a pochi giorni dalla Santa Pasqua, di girare un video all’interno della struttura per far sentire la nostra vicinanza alla comunità olgiatese e non solo. Speriamo, in questo momento così delicato, di strapparvi qualche sorriso e di rallegrare un po’ i vostri animi. Scenderà anche qualche lacrima, come è successo a noi, ma… sono lacrime che scaldano il cuore. Non tutti gli ospiti hanno voluto o potuto fare gli auguri davanti alla telecamera, ma sono comunque vicini alle loro famiglie e all’intera comunità. Buona Pasqua a tutti!”.