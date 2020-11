Coronavirus: guariti i due sindaci contagiati

Bella notizia per i primi cittadini di Ponte Lambro e Lurago

Negativi al tampone

Avevano dato l’annuncio due settimane fa: Ettore Pelucchi, sindaco di Ponte Lambro, e Federico Bassani, collega di Lurago D’Erba, erano risultati positivi al Covid-19. Pochi sintomi e, fortunatamente non gravi, che hanno consentito di trascorrere a casa la quarantena e di continuare a impegnarsi da remoto per il proprio paese.

Un’esperienza di 17 giorni per Pelucchi

“Ho ricevuto l’esito del tampone ed è negativo. Termino questa esperienza dopo 17 giorni durante i quali sono stato fortunatamente bene, con pochi sintomi e anche leggeri – ha comunicato Pelucchi – Auguro a tutti coloro che sono entrati o che entreranno in contatto con il virus di poterlo affrontare e superare così come è successo a me”.

Vicinanza e affetto per Bassani

“Il secondo tampone, a 10 giorni dal primo che aveva rilevato la mia positività, fortunatamente ha dato esito negativo – ha commentato Bassani – Vi ringrazio per i tanti messaggi di vicinanza e di affetto che ho ricevuto in questi giorni. Vorrei arrivassero idealmente a chi in questo momento sta affrontando la malattia e l’isolamento”.