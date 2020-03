Coronavirus, i cartelli incoraggianti di Olgiate diventano esempio nazionale

Coronavirus, la fotografia da noi scattata domenica mattina 8 marzo e pubblicata dal nostro sito per raccontare l’iniziativa che ha tappezzato di cartelli incoraggianti Olgiate Comasco, scelta stasera, giovedì 12 marzo 2020, dal Tg1 per rappresentare la voglia di reagire all’emergenza.

Coronavirus: la voglia di reagire

La sorpresa dei cartelli ha dato il là a una condivisione tuttora in corso di messaggi colorati. Un segnale che dimostra la volontà di affrontare il momento reagendo nel miglior modo possibile. Iniziativa esemplare, rilanciata stasera dal Tg1: in un servizio dedicato all’invasione di cartelli incoraggianti in tutta Italia, proprio l’immagine pubblicata domenica da primacomo.it è stata scelta come simbolo di ciò che sta accadendo. La fotografia che racconta l’ottima idea di chi, a Olgiate Comasco, con un foglio e un pennarello ha teso la mano al prossimo.