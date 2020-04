Coronavirus, i suggerimenti della cucina naturale e macrobiotica

Coronavirus, consigli per attenuare l’ansia con l’alimentazione naturale e macrobiotica: suggerimenti veicolati da Mirko Gini, binaghese, attivo con l’associazione comasca Un cuore con le ali.

Coronavirus, suggerimenti in cucina

“Molte persone stanno avendo reazioni emotive acute alle varie forme di restrizioni in corso – spiega Mirko, naturopata – Vorrei aiutare in tal senso, in forma volontaria, attraverso alcuni consigli pratici e semplici da adottare attraverso l’alimentazione. Premetto che non sono né un medico né un dietologo, ma un naturopata con diploma riconosciuto da Regione Lombardia sull’alimentazione naturale e/o macrobiotica. Sto già facendo, in tal senso, qualcosa su Facebook, dando consigli per attenuare ansia, stress, aumentare le difese immunitarie, etc. Consigli mirati: ad esempio gli zuccheri hanno un effetto eccitatorio e tensivo, mentre i cereali integrali (miglio, quinoa, orzo, etc.) sono ricchi di proteine e hanno un effetto sedativo sul sistema nervoso. Ma anche la consapevolezza di adottare uno stile di vita basato sui prodotti territoriali secondo stagione”.

Una ricetta con la frutta

“Un rimedio naturale per attenuare ansia, insonnia, agitazione, adatto a tutti bimbi che possono mangiare come merenda. Utilizzeremo 1 mela e 1 pera, poca acqua e un pizzico di sale. Togliere la buccia della frutta e tagliare mela e pera in piccoli pezzi, mettere in una pentola con circa 2 dita di acqua, un pizzico di sale e portare a bollore. Appena l’acqua bolle, mettere il coperchio, abbassare la fiamma e far cuocere per 20 minuti a fiamma lenta. Ultimata la cottura si può mangiare il composto cosi oppure frullato. Rimane un rimedio contenente tutti i sali minerali e le vitamine di queste 2 varietà di frutta. Cotta ha una funzione di rilassamento sul sistema nervoso e sulla muscolatura, il dolce sprigionato dalla frutta è un dolce facilmente assorbibile dal nostro organismo con funzione sedativa e calmante oltre alla funzione alcalinizzante del nostro sangue. Alcalinizzare il nostro organismo significa renderlo forte e attivo. Un corpo va in acidosi con stress, cibi industriali, zuccheri raffinati, etc. Buona merenda o buon rimedio a tutti, specificando che tale ricetta risulta essere un consiglio di tipo naturopatico e non medico e/o dietologico”.