Coronavirus, il Comitato sicurezza sospende il servizio

Il Comitato sicurezza sospende il servizio di controllo del territorio a causa del coronavirus.

Coronavirus, stop alle guardie giurate

Lo ha reso noto il presidente Carlo Vassalli con una nota: “In questo periodo avremmo dovuto iniziare la nuova campagna sottoscrizioni per il periodo aprile-settembre 2020, ma la situazione coronavirus, che ha indotto le istituzioni italiane alle restrizioni che ben conoscete, non lo permette. Inoltre, le restrizioni e i controlli posti in essere sulle strade da parte delle Forze dell’ordine e le pochissime persone che transitano nelle vie hanno fatto sì che i furti, in generale, si siano drasticamente ridotti. A conseguenza delle due considerazioni sopra esposte, il direttivo del Comitato sicurezza cittadini appianesi ha deciso di sospendere temporaneamente il servizio di vigilanza dall’1 aprile fino a data da destinarsi. Vi garantiamo fin d’ora che, nel momento in cui le direttive governative attualmente in essere subiranno cambiamenti tali da permetterci di poter organizzare la nuova campagna sottoscrizioni, sarà nostra premura attivarci immediatamente sia nel ripristino del servizio delle guardie giurate, sia nell’organizzazione e comunicazione dell’inizio della nuova campagna sottoscrizioni. Il servizio svolto dalla guardia giurata verrà sospeso, ma rimane sempre attivo il nostro servizio WhatsApp”.