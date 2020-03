Coronavirus, il Comune bacchetta i cittadini che non rispettano le regole

Coronavirus, il Comune di Uggiate Trevano sta utilizzando tutti i canali per ribadire ai cittadini di restare a casa.

Coronavirus, la bacchettata del Comune

Il messaggio del Comune è esplicito, veicolato nella giornata di ieri tramite la propria pagina Facebook. “Dobbiamo segnalare che ci sono ancora troppe persone che non rispettano le indicazioni. Dover restare a casa! Non è possibile fare passeggiate, neanche nel bosco, né fare giri in bicicletta.

Bisogna stare a casa! Cerchiamo di capirlo tutti”.

Controlli continui da parte della Polizia locale

L’altra sottolineatura del Comune, in risposta ai cittadini che hanno commento il nuovo categorico appello, è quella che riguarda i controlli attivi sul territorio. Tutti i giorni vedono operativi gli agenti della Polizia. Ma la scelta di ribadire con forza l’urgenza di restare a casa vuole essere un richiamo per tutti coloro che non rispettano le regole.

L’impegno di tutti i Comuni a far rispettare le regole

Il periodo di emergenza, la preoccupazione per il numero dei contagi e il dolore per i decessi sono, purtroppo, lo sfondo che accomuna ogni Amministrazione locale. E proprio per questo, l’impegno quotidiano di ogni Comune è volto a garantire il rispetto delle regole, l’importanza di restare a casa, per non vanificare gli sforzi di chi evita contatti e mette in pratica ogni appello.