Coronavirus il Comune di Castelnuovo Bozzente recluta giovani per aiutare gli anziani

Coronavirus pericoloso soprattutto per gli anziani, invitati a restare in casa.

L’iniziativa del Comune di Castelnuovo Bozzente

Per contrastare l’aumentare dei contagi e dei decessi, è stato chiesto a gran voce di evitare assembramenti e, agli anziani, di evitare di uscire di casa se non necessario. Per aiutare gli anziani del paese, dunque, il sindaco di Castelnuovo Bozzente ha chiesto una mano ai giovani del paese, dando il via a un vero e proprio reclutamento, primo Comune in provincia di Como a mettere in atto una iniziativa del genere. Ecco il testo dell’appello dell’Amministrazione comunale.

A fronte dell’emergenza Coronavirus, l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Bozzente invita gli anziani a restare il più possibile all’interno delle proprie abitazioni. Per questo motivo vuole offrire un sostegno ai castelnovesi over 70 offendo loro un servizio di acquisto e trasporto a domicilio dei beni di prima necessità, dai generi alimentari alle medicine.

Chiediamo, dunque, ai giovani maggiorenni, studenti e lavoratori, che in questo periodo particolare hanno una maggiore disponibilità, di offrire il loro tempo a favore dei soggetti più a rischio.

Le persone con più di 70 anni interessate a questo servizio possono contattare il numero 3714906745.

I giovani volontari che si rendono disponibili possono contattare l’Amministrazione privatamente sul profilo Facebook (Messenger) o sul profilo Instagram (Direct).