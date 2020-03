Coronavirus, il Comune distribuisce mascherine a chi deve ritirare la pensione

Massime misure di sicurezza per il ritiro della pensione ai tempi del coronavirus. L’Amministrazione comunale pronta a distribuire mascherine agli anziani.

Ritiro della pensione ai tempi del coronavirus

Da oggi, venerdì 27 marzo 2020, all’ufficio postale di Lurate Caccivio, in via Volta, potranno ritirare la pensione le persone con l’iniziale del cognome che va dalla lettera A alla lettera D. E vista l’emergenza, per garantire la massima sicurezza possibile, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Anna Gargano ha deciso di andare incontro ai cittadini. La Polizia locale, oltre ad aver contrassegnato degli spazi in modo da garantire le distanze necessarie tra chi dovrà aspettare in coda, ha anche a disposizione 30 mascherine da donare a chi ne è sprovvisto. Il ritiro delle pensioni proseguirà lunedì 30 marzo (dalla E alla O) e mercoledì 1 aprile (dalla P alla Z).