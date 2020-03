Coronavirus, il Comune sospende il pagamento dei posteggi blu

Coronavirus: l’emergenza sanitaria e la limitazione agli spostamenti dei cittadini hanno motivato il Comune di Olgiate Comasco a “liberare” i posteggi blu.

Coronavirus, stop al pagamento dei posteggi

Il sindaco Simone Moretti ha firmato oggi, martedì 17 marzo 2020, l’ordinanza che ferma temporaneamente i posteggi blu. “Considerato che i decreti del presidente del Consiglio introducono la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche e la

conseguente limitazione dello spostamento dei veicoli, viene meno la necessità relativa alla gestione del servizio di sosta a pagamento nella città e alla presenza dell’ausiliario alla sosta che espleta tale servizio, riducendo conseguentemente il rischio di contaminazione da Covid-19 – si legge nell’ordinanza – Sentito in merito il presidente dell’istituto di vigilanza Comaer Srl di Reggio Emilia, gestore del servizio, che ha condiviso e accolto la richiesta di sospendere il servizio, ancorché nella garanzia di non subire danno economico, viene sospesa con efficacia immediata e fino al 25 marzo 2020 compreso, con facoltà di proroga in caso di reiterazione dei provvedimenti che ne hanno dato origine, l’applicazione della tariffazione sia della sosta negli stalli a pagamento e le limitazioni in termini di tempo e orario (zone a disco orario)”.