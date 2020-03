Coronavirus il comunicato ufficiale del Comitato regionale Lombardia per il calcio

Coronavirus, anche il Comitato regionale Lombardia si adegua al nuovo decreto.

Il comunicato ufficiale

Il nuovo decreto di ieri sera ha posto alcuni punti fermi anche per lo sport, ai quali il Comitato regionale Lombardia sezione calcio si è adeguato. Ecco come.

Evidenziando che all’articolo 1, numero 1, lettera d) è disposta per la regione Lombardia la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive nonché delle sedute di allenamento con la sola eccezione degli atleti professionisti e degli atleti di categoria assoluta partecipanti a giochi olimpici, manifestazioni nazionali o internazionali, si comunica la SOSPENSIONE di tutta l’attività regionale e provinciale, dilettantistica e giovanile, fino al 3 APRILE 2020 con ciò intendendosi sospese gare ufficiali, gare amichevoli nonchè allenamenti di tutte le categorie.

“Ci siamo adeguati da subito, come doveroso, a tutte le disposizioni di legge che si sono succedute dal 23 febbraio ad oggi – dichiara il presidente del C.R.L. Giuseppe Baretti – e così proseguiamo oggi. In questo momento, in cui gli interessi dei cittadini lombardi, e non solo, devono essere rivolti alla tutela della propria e altrui salute, mi permetto di raccomandare a tutti i dirigenti e tesserati di osservare scrupolosamente il divieto assoluto di disputare partite, anche amichevoli, e allenamenti. Domani (lunedì 9 marzo) prenderò parte, anche se a distanza, al consiglio direttivo nazionale della Lega Dilettanti per riferire la situazione della Lombardia. Successivamente e in base all’evolversi dell’attuale emergenza valuteremo ogni ulteriore decisione circa l’attività”.

Si invitano le società a tenere monitorato il sito del C.R.L. per eventuali comunicazioni e ad iscriversi al canale dell’applicazione telegram @lndlombardia per ricevere direttamente tutte le notizie.