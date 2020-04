Coronavirus, il gran cuore del Comune di Novedrate

Coronavirus e solidarietà.

Il Comune di Novedrate in prima linea

Un aiuto da parte del Comune alle associazioni che in questo momento di grande emergenza si stanno spendendo per la popolazione. Il sindaco di Novedrate Serafino Grassi ha annunciato che “rispondendo all’invito del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi“, il Comune ha deciso di stanziare 1.000 euro per la Croce rossa di Cantù, 500 euro per la Croce rossa di Cermenate e 500 euro per la Croce Bianca di Mariano Comense. Un contributo che certamente sarà gradito dalle tre associazioni che, come le altre di soccorso, in questo periodo stanno dando una grandissima mano alla popolazione.