Coronavirus il messaggio dei sacerdoti di Olgiate

Coronavirus, ecco il bellissimo messaggio dei sacerdoti di Olgiate Comasco.

“Non smettiamo di invocare il Signore”

Un messaggio affettuoso, ma anche di speranza quello che i tre sacerdoti di Olgiate Comasco hanno voluto inviare a tutti i cittadini. Eccolo integrale.

Carissime famiglie,

cari ragazzi e bambini

Vi raggiungo con questo messaggio per farvi sentire la nostra presenza e la nostra preghiera. Anche se non ci è possibile celebrare l’Eucarestia domenicale comunitaria e tutte le attività dell’oratorio e di catechesi sono ancora sospese, noi non smettiamo di essere la Chiesa che Spera nel suo Signore! Pertanto, anche se con un po’ di scombussolamento delle nostre abitudini, non smettiamo di invocare il Signore perché ci infonda la serenità che tanto desideriamo in questo tempo di prova e di Quaresima.

Vi raccomando la preghiera in famiglia, riscoprendo e meravigliandosi del grande valore che possiede!

In attesa di incontrarvi ricordiamo che le chiese sono aperte tutti i giorni anche solo per una visita. Quando sentite le campane significa che stiamo mandando la benedizione sulla città e alle 18.30 celebriamo da soli la santa messa.

Vi mandiamo a volte qualche schema di preghiera sperando possa essere utile.

Con grande affetto e benedizione,

don Romeo, don Francesco e don Marco.