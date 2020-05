Coronavirus, il punto della situazione a Lurate Caccivio

Coronavirus: 14 positivi, quattro dimessi e un guarito a Lurate Caccivio.

Coronavirus, la situazione in città

Lo ha reso noto il sindaco Anna Gargano: “La situazione è la seguente: 14 casi positivi. Di questi

4 dimessi

4 ricoverati in ospedale

4 in cura al proprio domicilio

1 guarito

1 deceduto

Dai contatti telefonici intercorsi le loro condizioni appaiono buone. I familiari che sono stati a contatto osservano la quarantena con scrupolosità e da parte dei nostri controlli risulta che osservano pienamente le direttive del protocollo dettato da Ats.

Rinnovo la nostra vicinanza a loro e noi continuiamo ad osservare le disposizioni per salvaguardare noi e tutta la cittadinanza”.