Coronavirus, il sindaco è guarito: iniezione di fiducia by Anna Gargano

Coronavirus, il sindaco Anna Gargano si è negativizzato. Nel pomeriggio arrivato il risultato del secondo tampone.

Coronavirus: il sindaco invita a non mollare

Lo ha reso noto direttamente il primo cittadino in una sua comunicazione. Dopo giorni di lotta contro il Covid-19, Gargano già non presentava più sintomi (febbre e spossatezza). Oggi, però, la notizia definitiva con il risultato dell’esame effettuato lunedì. “Cari concittadini, nell’aggiornarvi dei casi positivi nella nostra comunità, che sono 120, vi informo che ho avuto esito di negatività del mio secondo tampone al Covid. Sono sicura che sarà così per tutti i nostri concittadini ancora positivi, quasi tutti a domicilio, come lo è stato per me, ma seguiti con attenzione e scrupolosità dai nostri medici di base e, i pochissimi ricoverati, assistiti amorevolmente da tutto lo staff medico e infermieristico. Ringrazio tutti per la vicinanza e il conforto e chi mi ha sostituito. Da domani sarò subito operativa perché dovremo affrontare insieme un’altra grande sfida sanitaria, sociale ed economica. Ce la faremo anche questa volta”.