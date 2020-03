Coronavirus, il videomessaggio di Cutrone: “Restate a casa” VIDEO

Coronavirus: l’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone lancia un messaggio e invita tutti a restare a casa.

Coronavirus, il videomessaggio

“La situazione sanitaria che sta affliggendo il nostro Paese e non solo, ha coinvolto come diretto interessato anche me nel contagio”, ha esordito l’attaccante della Fiorentina. Un invito esplicito il suo, realizzato per la Croce rossa di Uggiate Trevano: “Ragione per la quale sono qui a dirvi che è importante che ognuno di noi faccia la propria parte, per uscirne al più presto insieme e più forti di prima. Mi raccomando: state a casa”.